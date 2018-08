“Diciotti”, migranti in sciopero della fame. Attesa per le decisioni degli sherpa Ue

Centocinquanta migranti ancora a bordo, ventisette minori non accompagnati sbarcati mercoledì sera, l’attesa per le decisioni, dell'incontro, oggi, tra gli sherpa di 12 paesi Ue su sbarchi e ricollocazione dei naufraghi. Questa la situzione della motonave della Guardia costiera “Diciotti”, da lunedì sera agli ormeggi in porto a Catania dopo aver salvato 177 migranti nel mare tra Malta e Lapedusa la notte di Ferragosto. A determinare lo stallo la linea dura promossa via Facebook di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: nessuno sbarco senza accordo sulla loro redistribuzione immediata in Europa, dice il ministro dell’Interno (che sul punto sfida anche il Colle), citando il “No Way” dell'Australia dove «nessun migrante soccorso in mare mette piede».

Faraone (Pd): migranti della “Diciotti” in sciopero della fame

In attesa delle decisioni di Bruxelles, i migranti imbarcati avrebbeo iniziato uno sciopero della fame. A dare la notizia, attribuita alla Capitaneria di porto di Catania, è un tweet postato dal senatore dem Davide Faraone, che ieri è salito a bordo della Diciotti. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza», si legge nel tweet.

Di Maio: «Non vogliamo essere presi in giro dalla Ue»

Allineato il leader M5S, che ieri ha minacciato l'Ue: trovi una soluzione o basta contributi dall'Italia. Di Maio, che parlava in veste di capo politico del Movimento, faceva riferimento al versamento annuo dell’Italia a Bruxelles che si aggira sui venti miliardi di euro. Tornando sulla questione Di Maio - ospite di “Agorà Estate” (Rai3) - ha chiarito stamani che in ogni caso non arriveremo ad uno scenario da Italexit: «Il governo non sta dicendo che non vuole fare la sua parte, ma non vogliamo essere presi in giro».

Le indagini della magistratura e lo scontro Lega-Anm

L’irrigidimento dei due vicepremier arroventa anche il clima attorno alla vicenda. In un post su Fb il segretario regionale abruzzese della Lega, Giuseppe Bellachioma, attacca la magistratura per le possibili indagini su Salvini («se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa») provocando una reazione forte dell'Anm, che parla di un atto di «inaudita gravità che rappresenta un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda». Sulla vicenda indagano tre procure, in particolare quella di Agrigento che ipotizza il reato di sequestro di persona.

L’appello delle organizzazioni internazionali: sbarchino tutti

Di ieri anche la visita ai naufraghi ancora sulla nave di alcuni parlamentari e del Garante dei detenuti, che ha anche presentato un'informativa alle procure di Catania e Agrigento sulle violazioni riscontrate. Si moltiplicano anche gli appelli: l'Unhcr e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire lo sbarco di tutti. Associazioni di volontariato e umanitarie mobilitate a sostegno delle line pro-sbarco: al porto di Catania stamani presidio di sensibilizzazione per i migranti bloccati organizzato dalla Cgil.

