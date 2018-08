Diciotti: sospetta tubercolosi, i medici ordinano lo sbarco per 16 migranti

È arrivato dall’ufficio di Sanità marittima di Catania l’ordine di sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne eritree e cinque uomini, di cui tre con sospetta tubercolosi e due con polmonite, che saranno portati all’ospedale Garibaldi di Catania. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, anche l’ok del ministero dell'Interno. La motonave della Guardia Costiera con 150 persone ancora a bordo è da lunedì sera agli ormeggi in porto a Catania, dopo aver salvato 177 migranti nel mare tra Malta e Lampedusa la notte di Ferragosto.

Il ministro dell’Interno Salvini si dice «tranquillissimo» e dice di star «lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva». Ieri aveva ipotizzato lo svolgimento di verifiche sulla nave «per individuare i profughi veri, che sono la minoranza». Su Facebook il segretario Pd, Maurizio Martina, chiede che il premier Conte «riferisca subito in Parlamento» sulla «gestione grave e dissennata» del caso Diciotti.

E dopo che ieri il mancato accordo a Bruxelles sulla redistribuzione dei profughi ha acceso lo scontro tra il governo e la Ue, con il premier Conte e i ministri Salvini e Di Maio pronti a tagliare i contributi italiani all’Unione, oggi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha interrogato a Roma due funzionari del Viminale nell’ambito dell’inchiesta sul trattenimento dei migranti a bordo. L’audizione negli uffici della procura di Roma è durata oltre tre ore. Alcune Ong, poi, hanno presentato un ricorso al Tar Catania contro il divieto di sbarco, considerato illegale.

Incontro Salvini-Orban, a Milano presidio protesta

Il 28 agosto Salvini incontrerà a Milano il premier ungherese Viktor Orban e in quell’occasione ci sarà un presidio di protesta al quale ha aderito anche il pd milanese. L’incontro «va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo», precisano in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. «I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti e quelli che nemmeno si degnano di rispondere alla richiesta d'aiuto dell'Italia - spiegano - per noi non dovrebbero più ricevere i fondi europei. E tra questi, al momento, c'è anche l'Ungheria»,

Papa: serve saggezza e umanità

Nella sua visita in Irlanda, il Papa ha parlato della «massiccia crisi migratoria» come «la sfida che più provoca le nostre coscienze in questi tempi», «la cui soluzione esige saggezza, ampiezza di vedute e preoccupazione umanitaria che va al di là delle scelte politiche».

Trenta: Italia reagisca e tuteli le Forze Armate

Su Facebook la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta scrive che «è innegabile che oggi ci troviamo di fronte ad un'Europa divisa» e «davanti a una tale chiusura, l'Italia deve mostrarsi in grado di reagire. E quando lo fa, deve tenere sempre a mente un punto, chiaro e inequivocabile: la difesa e la tutela delle nostre Forze Armate».

