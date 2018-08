Crollo ponte: sequestri della Gdf al ministero, al provveditorato opere pubbliche e alla Spea

La Guardia di finanza sta eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al ponte Morandi. Le Fiamme gialle sono nelle sedi del Ministero delle Infrastrutture e nel suo ufficio ispettivo territoriale di Genova, nella sede del Provveditorato delle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, e della Spea Engineering spa. I sequestri stanno avvenendo a Roma, Milano, Firenze e Genova.

Tra le ipotesi bolla d’aria dentro tirante

Una bolla d'aria all'interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all'interno dello strallo. Sarebbe una delle ipotesi che consulenti della procura di Genova ipotizzano come una delle possibili cause del crollo del ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone. Il difetto sarebbe sorto durante la fase di “iniezione” del

cemento che ingloba i trefoli, i cavi in acciaio. Le indagini dei magistrati si sono sin da subito orientate sul cedimento degli stralli, i tiranti di calcestruzzo. Inoltre, secondo le prime ricostruzioni, il lato che cede per primo è quello a sud.E già negli anni '80, lo stesso ingegnere Riccardo Morandi, in uno studio commissionato da Autostrade, aveva sottolineato corrosioni più sul lato mare che su quello monti. Una degradazione, scriveva Morandi, «più rapida di quello che ci si potesse aspettare».

Intesa pronta a cancellare i mutui nella zona rossa, Deutsche Bank li sospende per 12 mesi

Il gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato una serie di interventi per «venire incontro alla situazione di emergenza creatasi in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova». L’istituto ha deciso di procedere con la remissione unilaterale dei mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a pagare un finanziamento per un immobile della “zona rossa” di Genova che verrà dichiarato inagibile e non più abitabile o che sarà abbattuto. La banca ha stanziato un plafond ad hoc di 4,5 milioni. A questo si aggiunge l'attivazione della moratoria dei finanziamenti, che prevede la sospensione di 12 mesi gratuita e volontaria dei finanziamenti a privati e imprese. Il gruppo, inoltre, ha inoltre messo a disposizione di famiglie e imprese un plafond di 50 milioni di euro di finanziamenti dedicati alla ricostruzione e al ripristino delle strutture danneggiate.Anche Deutsche Bank ha deciso di fornire un proprio contributo per aiutare le persone colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. «I clienti della Banca (individui e famiglie) avranno a disposizione, oltre alla possibilità di richiedere una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui, una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno presso uno degli Sportelli di Genova».

Piano: sarà un’opera corale

Intanto l’archistar Renzo Piano che ieri ha presentato una «idea di ponte» da donare alla città di Genova, in una nota chiarisce che a seguito del drammatico crollo del Ponte Morandi «mi è stato chiesto dalle istituzioni genovesi un contributo di idee. Sono a disposizione, volentieri. Sia però chiaro che si tratta di un'opera corale, e non intendo sostituirmi a nessuno, né agli ingegneri né agli architetti che saranno chiamati per concorso a lavorare sul contesto urbano». Nella nota Piano si dice certo che «questo sarà un momento di grande energia e di riscatto per la città».

Toti: Autostrade paghi e Fincantieri costruisca

Intanto il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario all’emergenza, ha pubblicato un post sul suo profilo: «Per un volta possiamo farla semplice: Autostrade apre il cantiere e paga il conto. Fincantieri costruisce il ponte (se serve con altre primarie imprese necessarie per il loro know-how). Renzo Piano regala a Genova il disegno di un ponte bellissimo. Così, senza polemiche, la città può riavere in fretta un'opera indispensabile, sicura e meravigliosa. Così si onora davvero chi ha perso la vita».

Cardinal Bagnasco: Genova non perda la fiducia

«È importante che Genova e i genovesi non perdano la fiducia» dopo il crollo di ponte Morandi. È il messaggio lanciato dal cardinal Bagnasco durante il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Guardia. Alle istituzioni ha rivolto un monito: «Bisogna mettere il bene della gente e della città al di sopra di tutto». Il pellegrinaggio a piedi di centinaia di fedeli fino alla

collina del santuario, da dove si domina la Valpolcevera e da dove si vedono i monconi del Morandi, termina con una messa in programma alle 21. Poi la preghiera notturna e, domani, la messa in onore della Madonna della Guardia.

