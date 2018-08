Crollo ponte: Autostrade paga i mutui, iniziati i rimborsi

Autostrade per l’Italia, dopo i contributi versati per le primissime necessità alle famiglie costrette a lasciare la propria abitazione per il crollo del viadotto Polcevera e i primi interventi a favore di commercianti, artigiani e imprenditori che svolgono la propria attività nella Zona Rossa, ha iniziato i rimborsi delle rate dei mutui a favore dei cittadini genovesi residenti nella Zona Rossa. Lo fa sapere la società, precisando che al momento circa 30 famiglie si sono rivolte per questo motivo ai due Punti di contatto.

GUARDA IL VIDEO - Ecco come sarà il nuovo Ponte di Genova ideato da Renzo Piano

Regione prevede indennizzi mensili a sfollati

È stata approvato oggi dalla Giunta regionale il disegno di legge sugli indennizzi per tutte le persone che hanno perso la casa, perché non potranno rientrare nella propria abitazione, a seguito del crollo di ponte Morandi. L'obiettivo è di gestire nel modo più efficace possibile e più veloce le eventuali demolizioni degli immobili in zona rossa e risolvere i problemi delle persone che a causa del crollo del ponte dall'oggi al domani hanno perso tutto. Non si conosce ancora il numero esatto delle abitazioni che andranno abbattute con la demolizione del ponte ma al momento

sono 286 i nuclei familiari sfollati per oltre 500 persone. Inoltre sono interessate dall'ampliamento della legge del Pris (Programma Regionale sulle Infrastrutture Strategiche) anche 12 aziende di varie dimensioni e di svariate centinaia di

dipendenti, che dovranno essere tutelate, affinché sia garantita la continuità occupazionale e produttiva. A queste verrà riconosciuto, oltre al valore dell'immobile e dell'indennizzo Pris di 45mila euro, un ulteriore indennizzo mensile, motivato dall'immediato sgombero.

Cdp e Regione: quattro tavoli tecnici, da case a infrastrutture

Intanto sono quattro i fronti sui quali Cdp e Regione Liguria hanno attivato altrettanti tavoli tecnici per affrontare sia misure immediate sia di pianificazione dopo il crollo del Ponte Morandi: il ripristino delle infrastrutture per la mobilità, gli interventi a favore delle imprese e delle famiglie, la soluzione immobiliare per chi è rimasto senza casa e la moratoria per i mutui già in essere con gli enti locali.

Bucci: meno zona rossa per lavoro ditte

«L'accordo che abbiamo con Cassa depositi e prestiti e con le aziende che

partecipano è quello di costruire un protocollo dove occuparci della ricostruzione del ponte e del futuro di Genova. Parliamo del Pums, il piano urbano di mobilità sostenibile» ha spigato il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha firmato un'ordinanza per 'correggere' la zona rossa e permettere ad alcune imprese di riprendere il lavoro. «Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all'obiettivo - ha detto Bucci - Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho la strada tracciata ma ci stiamo lavorando».

Sequestri al Mit, spunta lettera:aumentare sicurezza

È di ieri la notizia che almeno dal 28 febbraio scorso il Ministero delle Infrastrutture e il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova e la Direzione manutenzioni della società Autostrade sapevano che il ponte Morandi aveva problemi di sicurezza. Lo dimostra una lettera - scoperta dall'Espresso - con cui il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, sollecitava la Direzione generale per la vigilanza del Mit e il Provveditorato ad approvare in fretta il progetto esecutivo di rinforzo del ponte. E questo, si legge nella missiva, per garantire «l’incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera».

La documentazione sequestrata

La lettera fa parte della gran mole di documenti sequestrata dalla procura di Genova che indaga sulla tragedia del 14 agosto, costata la vita a 43 persone: ieri la Guardia di Finanza ha prelevato atti al Mit, in particolare proprio alla Direzione generale per la vigilanza, alla Spea Engineering (la società del

gruppo Atlantia che per Autostrade cura tra l'altro il servizio di sorveglianza e manutenzione delle infrastrutture) e al Provveditorato delle opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. Nelle sedi di Roma, Milano, Genova e Firenze le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti, verbali di riunioni e tutto ciò che riguarda in particolare l'iter autorizzativo del progetto di 'retrofitting' del ponte Morandi per capire se ci sono state negligenze e omissioni da parte dei vari soggetti: Autostrade da un lato, e le strutture di vigilanza e controllo, cioè ministero e provveditorato, dall’altro.

Reperti custoditi in un hangar

Gli inquirenti vogliono capire chi sapeva dello stato di ammaloramento del

ponte, cosa è stato fatto e cosa no e perché, eventualmente, non si è provveduto con misure anche temporanee per tutelare da rischi. La procura, intanto, ha individuato il luogo dove verranno custoditi i reperti del crollo che serviranno per chiarire le cause del cedimento. I vari pezzi catalogati verranno conservati in un deposito Amiu vicino al luogo del disastro. «Verranno sistemati in un hangar - ha detto il procuratore capo Francesco Cozzi - quasi come è stato fatto per Ustica».

