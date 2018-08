No, il regista greco Costa-Gavras non è morto: era l’ennesimo fake

Il regista greco-francese Costa Gavras, dato per morto per qualche minuto. Regista impegnato politicamente, è noto soprattuttoper “L'orgia del potere” (1969), dedicato alla dittatura dei Colonnelli in Grecia (1967-1974)

La notizia della morte di Costa-Gavras non solo è fortemente esagerata, per citare la famosa frase con cui Mark Twain smentì il suo decesso; è proprio falsa, anzi per stare più al passo con i tempi è un fake. Il regista greco-francese, 85 anni, è stato dato per morto per qualche minuto dai media di mezzo mondo dopo che la Associated Press aveva dato la notizia. Poco dopo il ministero della cultura greco ha smentito, dicendo che l’account a nome della ministra che dava la notizia è un falso. Lo ha fatto anche lo stesso regista parlando a una tv greca. Associated Press ha subito rimosso il take e ha spiegato l’errore su twitter.

The AP has deleted a tweet about Greek-French film director Costa Gavras. The Greek Culture Ministry says the Twee… https://twitter.com/i/web/status/1035158607359344640 – The Associated Press(AP)

Ora i tweet incriminati non si trovano più sull’account fake della ministra, mentre lo sono su un account a nome Tommaso Debenedetti (forse lo stesso, ma ha cambiato nome e foto). Debenedetti è un giornalista italiano noto per aver inventato diverse interviste false pubblicate da alcuni giornali anni fa (una a Philip Roth) e che poi, dopo aver ammesso la sua attività di produttore di falsi, lo è diventato in maniera seriale su twitter. Lo stesso ministero greco, riporta l’Ansa, dice che l’account fake del ministro è stato creato da Debenedetti.

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti – Tommasso Debenedetti(TDebNews)

L’ultimo tweet recita una formula che Debenedetti usa spesso quando fa un fake. «Questo è un account falso creato dal giornalista italiano Tommaso Debenedetti». Quello scritto in precedenza dà la notizia falsa della morte del regista «ricevuta da Parigi».

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon. – Tommasso Debenedetti(TDebNews)

Ci sono diversi precedenti simili, sempre a opera di Debenedetti. Pochi mesi fa, quando si è insediato il nuovo governo, era toccato all’account del ministro degli esteri Moavero Milanesi, il cui account era in maniera piuttosto comprensibile falso. E il ministero, dopo aver ricevuto diverse telefonate di giornalisti che chiedevano se fosse account autentico, aveva fatto una comunicazione ufficiale per smentire.

Altre volte la sua “azione dimostrativa” ha più successo. Lo illustra questo articolo del Washington Post di oltre un anno fa. Nel giugno 2016, ad esempio, fu Usa Today a dare notizia della morte del celebre scrittore americano Jonathan Franzen, ma la genesi fake era sempre la stessa. Debenedetti spesso crea account fasulli di rappresentanti delle istituzioni appena insediati, in modo che sia più semplice per i media incorrere nell’errore: ad esempio l’ha fatto con Wilbur Ross, segretario del commercio americano, e il primo ministro del Marocco. E lo ha fatto oggi, visto che la ministra della cultura Myrsini Zorba si è appena insediata.

