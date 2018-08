Al via il 3 settembre il nuovo palinsesto autunnale di Radio 24

Al via dal 3 settembre la stagione 2018/2019 di Radio 24 con il rilancio del palinsesto che ha portato allo straordinario risultato di 2 milioni e 200mila ascoltatori nella stagione precedente (dati Ter 2017/2018). Una squadra di fuoriclasse all'interno di un'offerta editoriale forte, orientata all'informazione e alle news con 18 GR quotidiani curati dalla redazione e due approfondimenti, alle 13.00 in Effetto Giorno di Simone Spetia e alle 21.00 il riepilogo della giornata in Effetto Notte di Roberta Giordano.

Le novità del palinsesto autunnale dal lunedì al venerdì riguardano, in primo luogo, la mattina. A svegliarci con la lettura dei giornali e a raccontarci i fatti del giorno in 24Mattino arriva una voce femminile: Maria Latella, nota agli ascoltatori di Radio 24, ci accompagnerà dalle 6,30 fino alle 9.00; dalle 8,15 Latella sarà affiancata a Oscar Giannino per un confronto sui temi dell'attualità con i protagonisti della politica, della cronaca, dell'economia. Morgana e Merlino, alias Maria Latella e Oscar Giannino, ci guideranno nella lettura di una realtà complessa che spesso supera la fantasia dove il reale si confonde con l'irreale, il potere con l'azzardo, la narrazione con la finzione. Microfoni aperti agli ascoltatori e ai loro commenti.

Subito dopo, dalle 9 alle 11, Alessandro Milan con “Uno, nessuno, 100Milan” un morning show sui fatti e i temi dell'attualità visti con lo sguardo del conduttore che costruirà la sua personalissima prima pagina dei fatti del giorno. Una lettura laterale che va oltre la notizia principale e si concentra su ciò che impatta sulla vita di tutti noi. Nell'osservazione dei vari aspetti della realtà, Milan sarà accompagnato dallo sguardo disincantato e ironico di Leonardo Manera.

Nel palinsesto dal lunedì al venerdì confermati tutti gli altri programmi di successo come Due di denari di Debora Rosciani e Mauro Meazza, Obbiettivo salute di Nicoletta Carbone, Melog di Gianluca Nicoletti, Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo, Il Falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri, La versione di Oscar di Oscar Giannino, Focus Economia di Sebastiano Barisoni, La Zanzara di Giuseppe Cruciani, Smart City di Maurizio Melis.

Novità anche nel palinsesto del fine settimana.

Al sabato mattina lo sguardo di Radio 24 allarga i confini: alle 10,30 Io sono il cattivo, in coproduzione con Audible. Uno storytelling di Gianpaolo Musumeci, reporter e inviato di guerra, che ci racconta le vite e le storie dei signori del male, ritratti di protagonisti in nero dell'attualità internazionale.

Restano i capisaldi del sabato, a partire dalle buone notizie raccontate da Alessio Maurizi in Si può fare, e poi il mondo visto attraverso i social e la rete in Radiotube di Marta Cagnola, e la strana coppia dello chef stellato Davide Oldani e del buongustaio Pierluigi Pardo in Mangia come parli con il loro approccio pop, ironico e non sofisticato al cibo.

La domenica mattina Radio 24 continua ad accompagnare gli ascoltatori nelle loro dinamiche familiari con Nessuna è perfetta di Maria Latella, un manifesto contro l’estremo multitasking delle donne, i PadriEterni di Federico Taddia e Matteo Bussola sui rapporti padri-figli, e la Bufala in tavola di Nicoletta Carbone, che punta a sfatare i falsi miti sulla nutrizione.

Il successo della formula del mattino con Radio 24 che segue le necessità degli ascoltatori in ambito familiare, ha spinto ad un approccio analogo anche nel pomeriggio cercando di dare spazio alle passioni dei nostri ascoltatori che si esprimono tipicamente la domenica. Nasce così Passione Domenica, un contenitore che accompagnerà gli ascoltatori dalle 14.00 alle 20.00.

Si inizia con la passione in voce: l'attore e doppiatore Pino Insegno condurrà Voice Factor, un vero e proprio talent show per aspiranti doppiatori che potranno cimentarsi in una prova ed essere così selezionati per un ruolo di doppiaggio in un'importante produzione cinematografica.

Alle 15.00 la passione in viaggio con Globetrotter: Valeria De Rosa ci porterà in giro per l'Italia e il mondo, per condividere mete, luoghi da visitare e Paesi da conoscere. Alle 15,30 armati di innaffiatoio e cesoie è l'ora della passione in verde con Roberta Pellegatta e Il giardino segreto. Alle 16.00 parte la passione in movimento, per chi ama gli sport praticati: con scarpe e tuta si parte in bicicletta con A ruota libera di Alessandra Schepisi, poi a piedi correndo con Personal best, il programma condotto da Silvio Lorenzi e la runner Ivana di Martino.

La passione in gioco è, invece, quella di Olympia di Dario Ricci, che ci racconta le imprese dei più grandi sportivi al mondo, mentre alle 17.00 al via la passione in campo si conferma quella di Tutti convocati weekend con i commenti al campionato accompagnati da Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. La Passione domenica si conclude alle 19.00 passione in musica con il noto produttore e compositore Gegé Telesforo nel suo Sound Check.

© Riproduzione riservata