Crollo ponte, cda Autostrade: rispettati obblighi della concessione. Toninelli: «Indecente»

Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito oggi per un aggiornamento sulla vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova, ha tra l'altro «preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto 2018 predisposti dalle strutture tecniche della società ed ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società».

Autostrade spiega anche che durante il cda è stato fatto un aggiornamento in merito all'avanzamento delle iniziative condivise nell'adunanza del 21 agosto, «in particolare, gli aiuti alle famiglie colpite che hanno interessato più di 200 nuclei familiari, le iniziative di ripristino della viabilità cittadina, le ulteriori iniziative di agevolazione del pedaggio e l’avanzamento del progetto di demolizione e ricostruzione del ponte».

Il cda di Atlantia ha reso noto, dal canto suo di essere, stato informato dell' avvenuta predisposizione, da parte della controllata Autostrade per l'Italia, della lettera di riscontro e relativi allegati, alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che confermano, sulla base degli elementi predisposti dalla struttura tecnica, il puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della controllata».

GUARDA IL VIDEO: Ecco come sarà il nuovo Ponte di Genova ideato da Renzo Piano

Toninelli: puntuale adempimento? Indecente

Immediata la replica del ministro Danilo Toninelli al convincimento espresso dal cda di Autostrade di aver rispettato tutti gli obblighi concessori. «È incredibile - ha scritto su twitter il titolare delle Infrastrutture - sentir parlare Autostrade di “puntuale adempimento degli obblighi” dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all'indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano». «Dai Benetton ci aspettiamo solo le scuse e i soldi per la ricostruzione del ponte, che non faranno loro. Per il resto consiglio ad

Autostrade di tacere... Gli italiani non ne possono più delle loro dichiarazioni fuori luogo» gli ha fatto eco in un post su FB il vicepremier M5s Luigi Di Maio.

Giorgetti:stop concessione, meglio gara per la nuova «Primo obiettivo è la revoca della concessione alla società Autostrade, poi discuteremo politicamente come procedere» sulla gestione della rete autostradale, ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca), spiegando che dopo la revoca della concessione ad Autostrade «lo Stato avrà due possibilità». La prima è «decidere di fare le cose in casa, nazionalizzare, utilizzando Anas o non so bene cos'altro per gestire la rete autostradale» Un’ipotesi rispetto alla quale Giorgetti non ha nascosto perplessità («Onestamente io esprimo dei dubbi che oggi Anas abbia le strutture tecniche e le capacità per farlo»). L'alternativa è «fare una gara in cui si rimetta in gara la concessione, a condizioni diverse».

È incredibile sentir parlare #Autostrade di "puntuale adempimento degli obblighi" dopo una tragedia con 43 morti, 9… https://twitter.com/i/web/status/1035499915659685889 – Danilo Toninelli(DaniloToninelli)

Insediata a Genova commissione esperti

Si è insediata intanto questa mattina la commissione di esperti che dovrà coadiuvare tutte le decisioni del commissario delegato per il superamento dell'emergenza Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci, per tutte le attività relative alla messa in sicurezza, alla definizione della zona rossa e al piano di abbattimento del ponte. Da oggi la commissione sarà al lavoro, per acquisire tutta la documentazione necessaria ed effettuare i sopralluoghi e le attività di monitoraggio. La commissione si è aggiornata alla prossima settimana per una prima valutazione dello stato di sicurezza e del piano di abbattimento del ponte, non appena verrà presentato in forma definitiva da Società Autostrade.

Toti: sfollati potranno accedere a loro case

«Abbiamo chiesto alla commissione di esperti di predisporre un piano di monitoraggio del moncone est del ponte Morandi perché ci auguriamo che prima che cominci il piano di demolizione gli sfollati possano accedere nuovamente alle loro case per riprendere almeno gli oggetti personali» ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti.

© Riproduzione riservata