Crollo ponte: Genova e regione Liguria chiedono legge speciale. La rabbia degli sfollati

Una legge speciale per Genova che snellisca le procedure per l'affidamento dei lavori di progettazione e di esecuzione delle opere per ricostruire ponte Morandi. Verificando se ci sono le condizioni per prevedere, per il periodo dell'emergenza, la sospensione del pagamento di mutui, tributi, contributi e premi. E' la richiesta al Governo del Consiglio regionale della Liguria e del consiglio comunale di Genova, che hanno approvato all'unanimità un ordine del giorno in una seduta congiunta straordinaria.

Oltre che l’indicazione di un «commissario straordinario per la ricostruzione», il documento chiede al Governo «idonei strumenti» per affrontare l’emergenza, come «l’istituzione di una zona economica speciale» «finanziamenti e misure specifiche di carattere economico e fiscale», e «strumenti di integrazione salariale a favore delle attività economiche coinvolte e l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali».

Toti: entro 5 giorni piano per l’abbattimento

«Genova e la Liguria riterranno finita l'emergenza quando il ponte sarà ricostruito e riaperto al traffico delle auto». Così il presidente della Regione e commissario per l'emergenza per il crollo di ponte Morandi, Giovanni Toti, aprendo questa mattina i lavori della seduta congiunta dei consigli regionale e comunale a Genova. Toti - che poco prima aveva invitato un gruppo di una cinquantina di sfollati che manifestavano davanti alla sede della Regione a prendere parte alla seduta dalle tribune - ha poi annunciato la presentazione «entro cinque giorni» da parte della Società Autostra del piano definitivo per la demolizione del viadotto crollato.

Il piano verrà illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verità sulle cause della tragedia», ha chiarito il governatore, secondo cui «l'emergenza non si preannuncia breve ma si spera non sarà lunghissima».

La rabbia degli sfollati: «Rispetto!»

Dalle tribune, gli sfollati presenti hanno accolto l’intervento di Toti al grido di «rispetto-rispetto»: «Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!». «Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo Energia», ha gridato una donna. A placare gli animi l'intervento del sindaco Marco Bucci: «Vi capisco, ma dobbiamo cercare di lavorare insieme. Dal 14 agosto dormo quattro ore per notte per affrontare l'emergenza. Genova non si è mai fermata, non ha mai dimostrato di essere in ginocchio, una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, nessuno è stato lasciato solo dalle istituzioni», ha sottolineato il sindaco.

Il sindaco chiede «burocrazia semplice» per ricostruzione

In aperura di seduta, Bucci ha poi lanciato un appello perché la ricostruzione del ponte Morandi sia gestita con una «burocrazia semplice». «La seduta congiunta è un segnale all'Italia che siamo allineati e vogliamo andare su una strada su cui c'è l'accordo di tutti. Genova ha bisogno del sostegno di tutte le amministrazioni pubbliche per arrivare all'obiettivo di avere una città migliore di prima», ha spiegato. Dal sindaco ha quindi auspicato che il riscatto di Genova dopo il crollo

del ponte sia come quello del Friuli dopo il terremoto. «Da ragazzo andai in Friuli con gli scout per aiutare dopo il terribile terremoto - ha detto nel corso della seduta - ed è stato dato atto al Friuli di avere fatto un grande lavoro di

ricostruzione, mi piacerebbe che in futuro si dicesse che anche i genovesi hanno fatto un grande lavoro con il ponte». Pubblico e consiglieri hanno applaudito.

