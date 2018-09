Salvini: «Quota 100 per tutti e taglio del cuneo per creare lavoro»

Quota 100 per tutti e subito, non solo «per equità, ma per creare lavoro», insieme con la riduzione del cuneo. Poi il lancio della flat tax, «a partire dai piccoli» e il mantenimento delle misure di Industria 4.0, estendendone i benefici alle Pmi. Sul versante delle infrastrutture, via libera al Tap, i cui «benefici sono superiori ai costi». Queste le priorità del governo Conte indicate da Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, nell’intervista realizzata dal Sole 24 Ore in edicola oggi, in un colloquio che prende spunto dalla riunione con i capigruppo e gli esperti economici della Lega.

Per Salvini il futuro prossimo dell’esecutivo gialloverde passa attraverso la «Legge Fornero, con quota 100 da subito, superando così la più recente ipotesi di un avvio selettivo. Avvio della flat tax a partire dai più piccoli, bisogna vedere se si parte dalle famiglie o dalle partite Iva. Pace fiscale ed Equitalia, questione non solo di giustizia ma anche di fondi che altrimenti non recupereremo mai. Accise sulla benzina, con l’obiettivo di annullare gradualmente quelle che hanno compiuto 60-80 anni di storia. Fatturazione elettronica obbligatoria 2019, che per i piccoli - secondo il leader leghista - rischia di essere un aggravio di spesa non da poco».

Interviene sulla Manovra anche Luigi Di Maio che interpellato da Radio Radicale precisa che la flat tax è «argomento da contratto di governo» ma deve aiutare i più deboli e «se favorisce i ricchi non va bene». Per M5s - ha spiegato il ministro del Lavoro - «non si può prescindere da reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero e anche sulla realizzazione di infrastrutture, penso al Sud dove sono quasi inesistenti». Sulle pensioni, poi, «quota 100 e in alternativa quota 41 (anni di contributi) è una delle nostre priorità perchè crea nuovo lavoro

mandando persone in pensione». A proposito del tetto del deficit al 3% Di Maio ha precisato: «Stiamo decidendo come spendere i soldi che abbiamo e quanto utilizzare di investimenti in deficit per soddisfare quello che abbiamo garantito nel nostro Contratto di governo». E ha aggiunto anche che: «Taglieremo tutto quello che non serve nei ministeri e nella spesa improduttiva. Poi tutto

quello che ci serve in più dovrà essere oggetto contrattazione con Ue».

E proprio sulla legge di bilancio è ora in corso a palazzo Chigi un vertice di Governo: con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi partecipano, a quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il responsabile degli Affari Ue, Paolo Savona.

