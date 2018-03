Come cancellarsi dai social e proteggersi dalle manipolazioni

Sei stato manipolato dal tuo social network di riferimento? Ti sembra di leggere solo post che ti danno ragione? Ritieni che qualcuno si stia approfittando di te? Se l'algoritmo di Facebook o di Twitter sa troppo su di te e lo ha spifferato a tutti c'è solo un modo per reagire. Rispondere algoritmo con un algoritmo.

La manipolazione automatica

Gobo è un progetto dei ricercatori del Mit Center for media civic. Come funziona? Si connette con i tuoi account Twitter e Facebook e ti consente di controllare con precisione i tuoi feed, cioè i post che scorrono sulla tua bacheca. Che è un po' come dire prendi il controllo della tua vita sui social. Puoi decidere se avere contenuti più seri e più leggeri, se leggere sciocchezze o solo articoli di giornali autorevoli, puoi addirittura scegliere la percentuale di post che provengono da uomini o da donne. Lo strumento ti consente anche di vedere cosa viene rimosso dal tuo feed e perché. Feedless è invece una app per iPhone che blocca il feed dai siti di social media come Facebook e Twitter su Safari per iOS, lasciando una versione spartana dell'app con sole le funzioni di messaggi ed eventi. Vedrete così che l'applicazione non succhia energia dal vostro smartphone, in compenso serve davvero a poco, sempre che abbiate voglia di alimentare la vostra vita digitale sociale.

La manipolazione diretta

Se avete tempo e pazienza potete anche intervenire direttamente su quello che i social sanno di voi senza dovere ricorrere a un algoritmo o a un programma che poi volendo è tecnicamente un indizio delle nostre intenzioni. Più subdolo è quindi andare per esempio alla voce “I tuoi dati di Twitter”, inserire la tua password e visualizzare tutti i tipi di informazioni che il social network ha raccolto, incluso un elenco chiamato “Interessi dagli inserzionisti” che mostra tutte le cose che gli inserzionisti pensano che ti piaccia. Dopo avere constatato che Twitter ha una idea piuttosto approssimativa di te puoi disattivare elementi specifici in questo elenco deselezionandoli individualmente o semplicemente disattivando del tutto la personalizzazione degli annunci. Per accedere a questa opzione, scorrere fino alla fine dell'elenco e fare clic su “Personalizzazione e impostazioni dati”. Puoi fare lo stesso su Facebook. Vai in “impostazioni”, fai clic su “annunci” e vedrai quello chi il social network ha raccolto su di te e condivide con gli inserzionisti. Seleziona “I tuoi interessi” per deselezionare gli interessi individuali utilizzati da Facebook per indirizzare gli annunci in tutti i tipi di categorie.

L'opzione finale

Lo scandalo Cambridge Analytica ti ha sconvolto. Non sapevi nulla dei social network e del loro modello di business. Pensavi che Zuckeberger fosse un filantropo e Twitter uno strumento di condivisione del sapere del popolo. Ti sei invece accorto che il prodotto sei tu e loro fanno profitti con i tuoi dati. Se quindi hai vissuto in una grotta con uno smartphone fino ad oggi puoi decidere l'opzione finale e disconnetterti dai social. Ecco come fare. Su Twitter è piuttosto semplice. Vai su “Impostazioni e Privacy”. Una volta lì, tocca “Account” e scorri fino alla fine di la pagina, dove c'è un link “Disattiva il tuo account”. Ricorda che durante la disattivazione rimuoverà il tuo account solo da Twitter. Dovrai aspettare un mesetto per sparire del tutto.

Su Facebook è un po' più complicato e mi sono dovuto appoggiare ai consigli di Salvatore Aranzulla che trovate sul web. Devi prendere un quarto d'ora tutto. In ogni caso consiglio di fare in ogni caso un backup dei dati. Freccia rivolta verso il basso che si trova nella parte in alto destra della barra blu di Facebook e fai clic sulla voce Impostazioni annessa al menu che ti viene mostrato. Successivamente clicca prima sulla voce Scarica una copia e poi su Avvia il mio archivio. Via mail riceverati tutto quello che hai fatto su Fb. Non è finita. Un consiglio è quello di eliminare tutte le tracce che hai lasciato. Per cancellare le tue informazioni personali da Facebook collegati alla pagina del tuo profilo, clicca sul pulsante Aggiorna informazioni che si trova sull'immagine di copertina.

Nella pagina che si apre, seleziona una ad una tutte le voci presenti nella barra laterale di sinistra, seleziona la matita e cancella tutto. Ci metterai un po'. Se poi sei uno molto presente sul social ci metterai più di un po'. Stesso discorso per le foto. Dovrai selezionare la scheda Album, aprire uno ad uno gli album in cui sono contenute le tue foto e clicca prima sull'icona dell'ingranaggio collocata in alto a destra e poi sulla voce Elimina. A questo punto puoi finalmente dedicarti a disintegrare la tua vita sociale sul social. Puoi farlo in modo temperaneo o permanente. Per la seconda che ho detto vai su Centro assistenza e poi Visita il Centro assistenza dal menu che compare.

Nella pagina che a questo punto ti verrà mostrata su Gestisci il tuo account e poi fai clic su Disattivazione ed eliminazione degli account. Clicca poi sulla dicitura Come faccio a eliminare il mio account in modo permanente? A questo un click (anzi ci vorranno un po’ di più di passaggi) e sarai finalmente libero dai social, dalle manipolazioni, dalle mode e pure dagli amici online. Per sentirli ti toccherà chiamarli, come si faceva una volta.

