Se mi tradisci mi cancello. Come scomparire da Facebook

Separarsi da Facebook può essere più complicato e devastante come divorziare dalla propria moglie o dal proprio marito. Non ci sono solo gli amici online, l’abitudine e le sciocchezze che amiamo leggere quotidianamente. Per alcuni di noi ci sono anche i rapporti di lavoro, la reputazione, l’autopromozione, la nostra immagine digitale. E poi c’è la tecno-burocrazia della gestione dell’uscita dal social network. Proprio così, tecno-burocrazia. Perché giustamente uscire da Facebook senza lasciare traccia non sarà come inviare una mail o accedere al proprio home banking. Quindi se volete conoscere le opzioni per abbandonare Zuck e il suo mondo mettetevi comodi e armatevi di santa pazienza.

Le way out di Fb. Facebook offre fondamentalmente ai suoi utenti due opzioni di divorzio: la disattivazione, che lascia spazio a un utente che ritorna con tutti i dati intatti (i dati restano disponibili a Facebook ); e la cancellazione , che rimuove in modo permanente i dati di un utente da Facebook, ma richiede che l'utente contatti Facebook e si impegni in un processo multi-passo e dispendioso in termini di tempo affinché ciò avvenga. Chi desidera eliminare il proprio account deve quindi attendere circa due settimane prima che la cancellazione venga elaborata. Se si effettua l'accesso a un account durante questo periodo di attesa, il processo di eliminazione verrà interrotto e sarà necessario ricominciare tutto da capo.

C'è una terza opzione, ovviamente, che è solo non fare nulla: abbandoni il tuo account e smetti di postare cose su Facebook. Non frequenti, come i cattolici che non vanno mai in chiesa.

Come archiviare i dati. Su Facebook è un po' più complicato e mi sono dovuto appoggiare ai consigli di Salvatore Aranzulla che trovate sul web. Devi prenderti un quarto d'ora tutto. Prima il backup dei dati, che non si sa mai. Freccia rivolta verso il basso che si trova nella parte in alto destra della barra blu di Facebook e fai clic sulla voce Impostazioni annessa al menu che ti viene mostrato. Successivamente clicca prima sulla voce Scarica una copia e poi su Avvia il mio archivio. Via mail riceverati tutto quello che hai fatto su Fb. Se è molto grande ci metterà un po’ di tempo.

Eliminare tutte le tracce. Un consiglio è quello di eliminare tutte le tracce che hai lasciato. Per cancellare le tue informazioni personali da Facebook collegati alla pagina del tuo profilo, clicca sul pulsante Aggiorna informazioni che si trova sull'immagine di copertina.

Nella pagina che si apre, seleziona una ad una tutte le voci presenti nella barra laterale di sinistra, seleziona la matita e cancella tutto. Ci metterai un po'. Se poi sei uno molto presente sul social ci metterai più di un po'.

Poi le foto. Stesso discorso per le foto. Dovrai selezionare la scheda Album, aprire uno ad uno gli album in cui sono contenute le tue foto e clicca prima sull'icona dell'ingranaggio collocata in alto a destra e poi sulla voce Elimina.

Eliminazione temporanea o permanente? A questo punto puoi finalmente dedicarti a disintegrare la tua vita sociale sul social. Puoi farlo in modo temporaneo o permanente. Per la seconda che ho detto vai su Centro assistenza e poi Visita il Centro assistenza dal menu che compare. Nella pagina che a questo punto ti verrà mostrata su Gestisci il tuo account e poi fai clic su Disattivazione ed eliminazione degli account. Clicca poi sulla dicitura Come faccio a eliminare il mio account in modo permanente? A questo un click (anzi ci vorranno un po' di più di passaggi) e sarai finalmente libero dai social, dalle manipolazioni, dalle mode e pure dagli amici online. In quanti sono a essersi cancellati in modo temporaneo o permanente? Non si sa , Facebook non ha mai rilasciato statistiche.

© Riproduzione riservata