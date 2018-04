Round di investimento di un milione di euro per Mapadore, la startup con sede a Milano e a Londra che offre una soluzione SaaS (software as a service) pensata per tutti gli agenti di commercio e gli operatori che compiono le loro attività professionali in mobilità. Come si legge nel comunicato «a contribuire al buon andamento dell’operazione di investimento i Nuvolab, il venture accelerator fondato da Francesco Inguscio, entrato ufficialmente meno di un anno fa per supportare la crescita di Mapadore attraverso nuovi capitali e il sostegno alla crescita commerciale e all'internazionalizzazione».

L'investimento, capitanato da Nuvolab stessa, ha visto un aumento di capitale per 500mila euro grazie all'ingresso di business angel e un'ulteriore somma equivalente immessa come capitale di debito.

Oggi Mapadore è già presente in Italia e in UK e questo investimento aiuterà il team nell'espansione sul mercato internazionale e nell'implementazione di nuove funzionalità della piattaforma. Recentemente Gartner l’ha nominato come “Cool Vendors in CRM Sales 2018”, all'interno del suo report che segnala le 3 migliori applicazioni a livello mondiale che utilizzano l'intelligenza artificiale per incrementare le vendite.



Hanno detto. «Siamo molto contenti di aver chiuso questo primo round di finanziamento con un pool di investitori di altissimo livello, tutti manager e dirigenti di aziende multinazionali – commenta Fabrizio Bosio, CEO di Mapadore –. Per noi questa è una implicita dimostrazione che la strategia seguita da Mapadore è quella giusta: innovare i processi commerciali delle aziende sfruttando al meglio l'ecosistema di Salesforce, il CRM numero uno al mondo. Un'innovazione certificata ora da Gartner, che ci pone ai vertici globali nel nostro settore».

«Questo investimento è la conferma che il nostro collaborative rainmaking sta costantemente aumentando di efficacia - commenta Francesco Inguscio, CEO di Nuvolab -. La validità delle soluzioni sviluppate da Mapadore e delle innovazioni messe a punto grazie agli oltre 100 anni di competenza maturati dal suo team nel mondo software, sommata alla massa critica raggiunta dal nostro network di investitori e aziende aperte all'open innovation, non può che portare a risultati sempre migliori ad una velocità sempre più elevata per le startup della nostra Tribù. Risultati concreti che all'estero ci vengono riconosciuti, come dimostra l'inserimento nell'importante report Cool Vendors in CRM Sales di Gartner».



