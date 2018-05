Pronti per la nuova privacy? Ecco la guida agli adempimenti per la Gdpr

Da venerdì 25 maggio entrano in vigore le norme del regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General Data Protection Regulation). Si tratta di una vera e propria rivoluzione degli obblighi e dei diritti delle imprese, delle istituzioni e degli utenti in materia di privacy. Per illustrare i contenuti delle nuove norme e per verificareil grado di adeguamento alle novità, giovedì 24 maggio Il Sole 24 Ore presenta un Focus speciale, mentre oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, terrà un videoforum sul proprio sito web e su Facebook al quale gli utenti potranno assistere e inviare domande in diretta collegandosi alla pagina https://www.facebook.com/ilsole24ore/.

Il Focus di Norme e tributi in edicola giovedì risponde in particolare a dieci domande e ai dubbi sulla tenuta degli archivi, sulle maggiori tutele in materia di trasparenza, sull’indicazione dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati di proteggerli, per concludere poi con le sanzioni per inadempienze e le mancanze. Una guida rapida e una bussola a tutti gli strumenti del Gruppo 24 Ore - volumi, forum Facebook, ebook - per continuare ad approfondire le nuove regole sulla privacy. Uno strumento utile e completo, che si aggiunge al dossier online che raccoglie i nostri approfondimenti e le nostre analisi realizzate nelle ultime settimane sul tema.

