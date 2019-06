Contratti telefonici: costi in chiaro per recedere di Maurizio Di Rocco

Come stabilito a suo tempo dalla legge 40/2007, di conversione del cosiddetto “decreto Bersani”, il recesso dai contratti conclusi con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica non dovrebbe comportare il pagamento da parte dell’utente di spese diverse e maggiori da quelle effettivamente sostenute da parte dell’operatore per la dismissione della linea o del trasferimento del servizio. Tali tipologie contrattuali, dette “contratti di adesione”, si caratterizzano per essere predisposte unilateralmente da un contraente, senza alcun margine negoziale a favore della controparte, ovvero per il consumatore.

La legge sulla concorrenza

Nel corso degli anni successivi, tuttavia, sia il legislatore, sia l’autorità giudiziaria, sia quella amministrativa preposta alla vigilanza del settore (l’Agcom) sono dovuti intervenire in più occasioni per ribadire tale principio. Alcune specifiche modifiche al decreto Bersani, poi, sono state apportate con la legge 124/2017, conosciuta anche come legge sulla concorrenza, proprio per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di recesso dai contratti descritti. In particolare, tale norma, proprio nell’intento di favorire l’effettiva concorrenza tra i diversi operatori, ha inteso anche agevolare l’esercizio della facoltà di recesso degli utenti, eliminando ogni possibile impedimento tecnico o spesa ingiustificata nel passaggio tra un operatore e l’altro.

In quest’ottica, la concorrenza tra gli operatori viene garantita, in primis, proprio attraverso la tutela del diritto dell’utente di recedere dal contratto, a prescindere dal momento in cui questo è stato stipulato. La stessa legge, poi, ha ulteriormente specificato che le spese di recesso devono essere «commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio».

Laddove si tratti di contratti con offerte promozionali, la stessa norma ha stabilito che queste non possano avere una durata superiore a 24 mesi e che gli eventuali costi per il recesso anticipato debbano essere «equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta». Inoltre, il recesso e il cambio dell’operatore dovranno essere consentiti, in ogni caso, anche attraverso semplici modalità telematiche, così da favorire l’immediatezza nell’esercizio del relativo diritto.