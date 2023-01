… e per i giovani della Generazione Z

Per i nati dopo il 1996 e quindi i giovani e i giovanissimi che amano TikTok, il prezzo del viaggio è una componente fondamentale, quanto e più delle attrazioni culturali della destinazione scelta per la vacanza. Nella classifica redatta da Holidu svetta in tal senso Istanbul, città che abbina al fascino delle sue due anime divise dal Bosforo il pregio del cibo a buon mercato da consumare in formato street food fra polpette turche, cozze ripiene, kebab e Balık Ekmek (panino con pesce alla griglia). Le sue strade caotiche e brulicanti di passanti, ma anche i suoi tre siti patrimonio Unesco (tra cui le grotte di Elephanta e gli edifici gotici vittoriani): Mumbai, in India, è la seconda tappa eletta per il 2023 per la generazione che vuole vivere avventure da bucket list con un budget limitato, passando obbligatoriamente dal Chhatrapati Shivaji Terminus, la stazione ferroviaria più decorata (e spettacolare) al mondo.

