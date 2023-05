’Ndrangheta: blitz carabinieri nel vibonese, 61 fermi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, stanno eseguendo nella provincia di Vibo e in altre zone del territorio nazionale, 61 fermi in una vasta operazione contro la ’ndrangheta, con l’impiego di oltre 500 militari. Nell’inchiesta sono indagate complessivamente 167 persone tra le quali - in stato di libertà - l’ex presidente della provincia di Vibo e ex sindaco di Briatico Andrea Niglia per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso.