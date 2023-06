’Ndrangheta, indagato l’ex governatore della Calabria Oliverio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono anche alcuni esponenti politici calabresi di primo piano tra le decine di indagati dell’operazione di contrasto alla ’Ndrangheta condotta stamattina dai Carabinieri del Ros, su direttive della Dda di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri. Ad alcuni degli indagati, tra l’altro, vengono contestati i reati di scambio elettorale politico-mafioso, omicidio, truffa con l’aggravante delle modalità mafiose, insieme ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione ed illecita concorrenza.

Comitato d’affari

Dei 43 arrestati, 22 sono finiti in carcere e 12 ai domiciliari. Disposti, inoltre, tre obblighi di dimora, quattro interdizioni dai pubblici uffici e due divieti di contrattare con la pubblica amministrazione. Le persone indagate sono, complessivamente, 123.

Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero messo in piedi un “comitato d’affari” per la gestione di un “diffuso sistema clientelare” nell’abito di una serie di appalti pubblici, in particolare di quelli banditi dalla Regione Calabria, Al centro dell’inchiesta, denominata “Glicine akeronte”, anche lo smaltimento dei rifiuti e una serie di nomine ed incarichi politici.



Politici locali sotto inchiesta

Tra gli indagati spicca il nome dell’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, anche in passato al centro delle cronache giudiziarie per varie inchieste. Eletto col Pd, Oliverio, 70 anni, in carica dal 2014 al 2020, é sotto inchiesta per associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Tra gli indagati ci sono inoltre l’ex assessore regionale ed ex parlamentare Nicola Adamo, Antonietta Rizzo, di 59 anni, anche lei ex assessore regionale, e l’ex consigliere regionale Seby Romeo, di 48, tutti del Partito democratico.

Gli indagati, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, “agendo d’intesa tra loro, ricoprendo ciascuno di essi un preciso compito”, si “associavano al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la Pubblica amministrazione. Commessi tra l’altro delitti di turbata libertà d’incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali”, in relazione “alla necessità di implementare una intesa politica, volta ad accrescere il peso specifico dei soggetti politici di seguito menzionati, nel Consiglio regionale della Calabria, nei consigli Provinciali e nei consigli comunali, in particolare quello di Crotone, attraverso una serie di riunioni programmatiche, tenutesi, tra l’altro, in uffici riservati della Regione, nonché nel corso di incontri conviviali”.