'Ndrangheta e voto di scambio, arrestato assessore del Piemonte Si tratta di Roberto Rosso. A lungo parlamentare di Forza Italia, all'inizio degli anni '90 anche candidato sindaco di Torino, attualmente milita in Fratelli d'Italia. Le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni regionali

Dalle prime luci dell'alba, la Guardia di finanza di Torino sta eseguendo otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese, nonché sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti legati alla 'ndrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le condotte illecite, oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Le manovre sospette nelle ultime Regionali

Tra le persone arrestate questa mattina dalle Fiamme gialle c'è anche Roberto Rosso, assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte, a lungo parlamentare di Forza Italia, per cui all'inizio degli anni '90 è stato candidato sindaco di Torino, e ora in Fratelli d'Italia. Le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni regionali.