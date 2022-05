’Ndrangheta, ecco la prima cosca della Capitale. Il patto mafioso per Roma e Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Roma scoperta una «locale» di ’ndrangheta, cioè una cosca che controlla tutti i traffici illeciti nella Capitale d’Italia. L’ipotesi è della Procura della Repubblica di Roma e della Direzione investigativa antimafia, che hanno arrestato 43 persone tra Lazio e Calabria. Secondo gli inquirenti si tratta della «prima locale ufficiale di ’ndrangheta».

A capo del gruppo ci sono due boss: Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro. La loro, spiega chi indaga, è una duarchia autorizzata dalla famiglia a capo della ’ndrina di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria.

Gli arrestati sono accusati di far parte di questa nuova locale di ’ndrangheta, radicata nella Capitale e finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche in svariati settori: ittico, panificazione, pasticceria, ritiro delle pelli e degli olii esausti.

L’operazione a Roma

L’organizzazione, secondo quanto riferito dagli inquirenti, faceva poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività. Inoltre, secondo quanto emerso l’organizzazione si proponeva anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe. Tra gli arrestati figurano un commercialista e un dipendente bancario.

Secondo gli investigatori tra Roma e Cosoleto c’era «una continua fluidità in cui il dinamismo criminale era in via principale collegato al riciclaggio di illeciti profitti, alla costruzione di affari mediante società schermo». L’obiettivo era di «infiltrarsi nei settori sani dell’economia locale, nell’inquinare i rapporti imprenditoriali e politici sul territorio, nonchè a creare le migliori condizioni per aiutare i partecipi del Locale dando loro una retribuzione giustificata mediante una formale occupazione, anche se magari mai svolta nella forma continuativa, e soprattutto per dare aiuto anche ai carcerati in caso di bisogno».

Stando agli atti,«il legame tra la “casa madre” sinopolese e la propaggine romana è stato sempre attivo e gestito con estrema cautela: le indagini hanno disvelato che, secondo una strategia ben specifica, i due capi del “locale” di ’ndrangheta romani limitavano al minimo gli incontri di persona con i vertici calabresi, facendoli coincidere con eventi particolari, quali matrimoni o funerali, in occasione dei quali si sono svolti incontri fugaci ma risolutivi; nei casi di estrema urgenza, poi, gli incontri sono stati concordati mediante l’intermediazione di “messaggeri”. Alcuni dei destinatari della misura cautelare sono stati già condannati per l’appartenenza alla cosca Alvaro con sentenze passate in giudicato».