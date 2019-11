Eicma 2019, e-bike e monopattini: la micromobilità ha un nuovo volto

Fino al 10 novembre a Milano si svolge Eicma, una delle più grandi fiere sulle due ruote al mondo. Otto i padiglioni e oltre 1.800 espositori si sono dati appuntamento per mettere in mostra le ultime novità del settore. Moto e scooter sì ma non solo. A tenere la scena anche le e-bike e i monopattini elettrici che negli ultimi mesi stanno ottenendo un grande successo sul mercato.