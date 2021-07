02) Bmw iX3

Il primo modello elettrico della gamma X adotta la quinta generazione della tecnologia Bmw eDrive, con una densità di potenza del motore superiore del 30% a quella dei veicoli elettrici offerti finora dal Gruppo. La capacità della batteria è stata notevolmente aumentata rispetto allo spazio occupato e al suo peso. La densità gravimetrica (rapporto tra la quantità di energia contenuta e il peso) delle 188 celle prismatiche della iX3 è circa il 20% superiore a quella delle batterie finora utilizzate da Bmw per i veicoli elettrici. Un contenuto energetico lordo di 80 kWh - di cui 73,8 kWh effettivi - e l’elevata efficienza consentono alla iX3 di offrire un'autonomia nel ciclo misto Wltp fino a 459 km, con consumi di 18,5 kWh/100 km. La ricarica 0-100% della batteria richiede 7,5 ore tramite corrente alternata (ac) con collegamento da 11 kW trifase; ad una stazione di ricarica rapida dc da 150 kW l’accumulatore può essere caricato da 0 all’80% in 34’; sono sufficienti 10’ per aggiungere 100 km all’autonomia dell’auto. Nello specifico la iX3 Impressive è lunga 473 cm, larga 189 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 510 a 1.560 litri. Nella versione iX3 Impressive costa 75.900 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 210 kW/286 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 6.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.185 kg.

