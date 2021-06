05) Toyota Rav4

La quinta posizione è occupata dalla Toyota Rav4, arrivata a 932 esemplari. Il nuovo Rav4 è sviluppato per la prima volta sulla piattaforma di progettazione Toyota New Global Architecture–K, che grazie alla posizione del baricentro più in basso, una migliore distribuzione delle masse e una scocca più rigida contribuisce a migliorare la maneggevolezza, il comfort di marcia e il piacere di guida. La nuova trasmissione ibrida di quarta generazione abbina un inedito motore benzina da 2,5 litri con un potente motore elettrico da 88kW assicurando potenza ed efficienza combinati a consumi ed emissioni ridotti. Rav4 monta un innovativo sistema awd elettrico che assicura un aumento del 30% della coppia sull'asse posteriore, consentendo una ripartizione fronte-retro che può passare da 100:0 a 20:80. Di serie su tutta la gamma la più recente versione del pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 2.0. Il nuovo Rav4 Hybrid è il primo modello Toyota dotato di Data Connected Management, un modulo di trasmissione dei dati attraverso il quale sarà possibile ricevere alcune informazioni importanti come ad esempio il chilometraggio percorso.

