06) Alfa Romeo Stelvio

Il primo modello del gruppo Stellantis arriva con l'Alfa Romeo Stelvio, a quota 770 esemplari. Con il Model Year 2020 la rinnovata Stelvio è evoluta in tre aspetti complementari rispetto agli apprezzati propulsori, le raffinate soluzioni tecniche, la dinamica di guida che evolve in esperienza di guida e il design tipicamente italiano. Sugli stessi livelli di eccellenza sono ora anche la qualità degli interni e la tecnologia di bordo, grazie ai nuovi sistemi adas, alla guida autonoma che approda al livello 2, il nuovo sistema di infotainment completamente rinnovato e dotato di servizi connessi, l’interfaccia uomo-macchina ridisegnata. La vettura offre di serie il nuovo schermo tft da 7” posto nel cuore del quadro strumenti. Il layout dello schermo è stato ridisegnato per accogliere un maggior numero di informazioni in modo razionale ed ospitare i parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Il display centrale da 8,8” evolve in modo sostanziale, diventando touchscreen e grazie ad un layout completamente nuovo, ottimizzato nella grafica secondo la logica dei widget, studiati per interagire intuitivamente con tutte le funzionalità e personalizzabili a seconda delle esigenze con un semplice drag and drop. Ogni utente può creare così la propria homepage in cui ogni funzionalità della vettura è un’applicazione.

