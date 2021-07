07) Mercedes EQC

La EQC segna l'alba di una nuova era della mobilità elettrica per Mercedes-Benz e rappresenta la porta d’ingresso al mondo full electric della casa di Stoccarda. L'auto è dotata di 2 motori asincroni a trazione integrale alimentati da una batteria da 80 kWh, in grado di garantire un’autonomia fino a 471 km nel ciclo nedc. EQC dispone di un caricatore di bordo da 7,4 kW che consente la ricarica con corrente alternata anche a casa (in 8 ore). L’auto offre sistemi di assistenza alla guida avanzati e caratteristiche di multimedialità innovative. Come il pacchetto Energizing, il regolatore di comfort che collega vari sistemi di bordo creando un ambiente ottimale, dal mood della luce alla fragranza e ionizzazione dell'aria per mantenere l'utente fresco e rinvigorito. L'energizing Coach utilizza i dati come intensità del traffico, condizioni meteorologiche e durata del viaggio, provenienti dal veicolo e dall'ambiente esterno, per suggerire i programmi più adatti. Nello specifico la EQC 400 4Matic Sport è lunga 476 cm, larga 188 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 500 litri. Nella versione 400 4Matic Sport costa 78.761 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 300 kW/408 cavalli ed una coppia massima di 760 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.495 kg.

Per saperne di più clicca sul nostro listino