08) Audi A4

In ottava posizione si piazza l'Audi A4, primo modello non suv della classifica arrivato a quota 705 immatricolazioni. Come la berlina dalla quale deriva, l'ultima generazione di A4 Avant è ancora più dinamica e tecnologica del modello precedente. La best seller Audi entra infatti in una nuova era portando al debutto l'inedita piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione MIB 3 e l'ampio display mmi touch, che portano nell’abitacolo l'intuitività tipica degli smartphone. Il display ad alta risoluzione da 10,1” è di serie per l'intera gamma e presenta una grafica chiara ed essenziale, mentre la struttura dei menu semplifica la navigazione. La ricerca è basata sull'immissione di testo libero e il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune. Un'ulteriore novità per la gamma A4. Il sistema mild-hybrid (mhev) disponibile in abbinamento a molteplici motorizzazioni favorisce l'efficienza e il comfort. La nuova A4 può contare su di una dotazione di serie più ricca rispetto al precedente modello.

Per saperne di più clicca sul nostro listino