10 anni con SisalPay: da start-up interna a leader nell’evoluzione dei pagamenti in Italia

Nasce la carta SisalPay: pagamenti più sicuri e comodi per tutti

SisalPay entra nel mercato delle carte di pagamento, un comparto del valore di 240 miliardi di euro in Italia, consolidando la propria posizione di leadership nei pagamenti di prossimità. Lo fa annunciando la Carta SisalPay, nuovo strumento per i pagamenti on line e off line, facile da utilizzare, conveniente e sicura. La Carta è una prepagata Mastercard® contactless, dotata di Iban ed emessa da Wirecard Card Solutions Ltd sotto licenza di Mastercard® International Inc. Già disponibile in oltre 5.000 punti vendita, la carta sarà progressivamente attivabile entro fine anno in 20.000 Punti SisalPay.

La Carta SisalPay dotata di IBAN è pensata per tutte le generazioni e per tutte le esigenze: per chi non ha un conto corrente, per chi vuole comprare online, mettere da parte i soldi per un progetto, viaggiare in sicurezza con un plafond definito oinviare e ricevere denaro.

EasyCassa, il terminale per lo store 4.0

EasyCassa è l'innovativa soluzione di SisalPay pensata per lo small retail, per gestire con facilità le attività instore e accettare in velocità tutti i pagamenti. Nato dal lavoro di un team di giovani con competenze eterogenee, il terminale di cassa è adatto a diversi ambiti commerciali ed integra servizi innovativi e sistemi di pagamento digitali come Bill.

Bill, il portafoglio digitale di SisalPay

SisalPay è entrato nel settore dei pagamenti digitali via smartphone nel 2018, con l'app Bill. Sicuro, comodo e veloce, il wallet digitale semplifica i pagamenti di tutti i giorni e permette di trasferire denaro con i propri contatti con un click. Bill non comporta costi per i consumatori e offre un modello tariffario per l'esercente semplice e a costi più convenienti dei tradizionali strumenti cashless presenti sul mercato.