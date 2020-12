10 dvd e blu-ray: la top ten del 2020

Uno dei film che ha diviso maggiormente critica e pubblico fin dalla sua presentazione a Cannes 2019, una sorta di horror-fantasy girato con uno splendido bianco e nero, ma con una struttura narrativa decisamente rischiosa. Da vedere, in ogni caso, perché è un film che non lascia indifferenti, finalmente disponibile per il mercato home video.

Mulan

Dopo essere stato proposto su Disney + è disponibile anche in home video «Mulan», remake del film d'animazione del 1999 con al centro una delle eroine più iconiche del mondo Disney: una giovane indipendente, simpatica e anticonformista, pronta ad affrontare persino la guerra. Avventura e divertimento per tutta la famiglia in un film molto semplice, ma gradevole e adatto ai più piccoli.

Per chi è in cerca di un cinema ad alto tasso intellettuale, il consiglio va a questo importante esempio di fantascienza filosofica firmato da una grande regista come Claire Denis. Grazie soprattutto a un potente ragionamento sul tema della fertilità e dei cicli umani, è uno dei titoli più importanti dell'anno.

Volevo nascondermi