10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / La berlina del futuro: ecco la Volkswagen ID.3

La nuova berlina elettrica di Volkswagen, la ID.3 è in arrivo nelle concessionarie italiane alla metà del 2020 con prezzi a partire da circa 30.000 euro. Si presenta con delle linee pulite e con dimensioni compatte: è, infatti, lunga 4,26, larga 1,81 e alta 1,55 metri oltre ad offrire un passo di 2,76 metri, cioè 14 centimetri in più rispetto all'attuale Golf. Buona l'abitabilità interna e un bagagliaio da 380 litri ID.3 ospita il motore che eroga 204 cv e che si abbina a batterie di 45, 58 o 77 kWh per un'autonomia compresa fra 330 e 550 km. Sempre per le batterie la garanzia è di 8 anni o 160.000 km.