10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / DS3 Crossback E-Tense l’Ev premium alla francese

Disponibile solo a trazione anteriore, la DS3 Crossback è un crossover sfizioso in formato tascabile visto che con 412 cm è poco più lunga di un'utilitaria e molto personalizzabile con colori a contrasto fra tetto e carrozzeria. Considerati gli ingombri, l'abitacolo è spazioso e i rivestimenti sono di qualità, per l'utilizzo di Alcantara, pelle e tessuti ispirati al mondo della moda. E la dotazione hitech è all'avanguardia.. La versione elettrica al top della gamma anche in termini di prezzi ha un'unità da 136 cv e un'autonomia di circa 430 km che consentono un uso urbano, ma non solo. Ad un prezzo che nell'allestimento d'attacco è di So Chic è di 39.600 euro.