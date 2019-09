10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Honda e, glamour e hitech coi grandi schermi a bordo

Per la sua prima citycar elettrica, la Casa giapponese ha fissato i prezzi che listino per la versione da 100 kW o 136 cv partono da 35.500 euro, per arrivare a 38.500 euro per l'allestimento Advance, il più più completo, oltre ad offrire anche su un motore da 113 kW o 154 cv. Gli ordini si apriranno prima nei Paesi del Nord Europa, con consegne previste a metà 2020. Per l'Italia, invece, i tempi saranno più lunghi. Ma Honda ha affrontato anche il capitolo della ricarica. Per chi può disporre di un'area privata, il brand giapponese offrirà il Power Charge, un dispositivo dovrebbe velocizzare la ricarica della batteria dalla presa domestica.