10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Hyundai Kona EV, il suv compatto ideale nel tempo libero

Uno stile ancora più personale delle versioni a motore termico. In particolare, la mascherina è cieca visto che i motori elettrici non necessitano di ampie prese d'aria. I sottili fari a led sono riuniti da un inserto grigio che passa anche per il logo. Caratteristico anche il design dei cerchi in lega, studiati per ridurre i vortici e migliorare l'aerodinamica, a beneficio dell'autonomia che per Kona EV più accessibile da 38.300 euro dispone di batterie da 39 kWh, oltre al motore elettrico trifase da 136 cv e una percorrenza fino a 312 km più che sufficiente per l'impiego urbano o anche fuori porta.