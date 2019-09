10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Mini SE, è solo tre porte, ma non arriverà prima del 2020

Ha un design è identico a quello delle versioni con motore termico ad eccezioni di colori più sgargianti e del nuovo disegno dei cerchi progettati per garantire il minore impatto all'aria. Sotto al cofano ha un motore da 184 cv e offre un'autonomia di 270 km. Buonissime le prestazioni: da 0 a 100 kmh in 7 secondi e una velocità massima di 160 kmh.Il pacco delle batterie da 33 kWh è sistemato sotto ai sedili dietro e se si dispone di una colonnina a ricarica rapida si ricarica l'80% dell'energia in 40 minuti. Il prezzo base della Mini elettrica è di 33.900 euro. Le vendite da marzo 2020.