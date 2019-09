10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Opel Corsa, l’elettrica che mancava all'icona del brand

Tre gli allestimenti anche per la Corsa-e: si parte dalla Selection (29.900 euro) per passare poi alla Edition (30.800) e infine alla First Edition (33.300), la più completa. In promozione il noleggio: fino al 30 settembre sarà possibile noleggiare la Corsa-e per 48 mesi a 279 euro al mese e non di 319 euro. La rata include il caricatore da 11 kW, il sistema Opel Connect, l'assicurazione Rc con furto, incendio e kasko, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso 24 ore e 15.000 km l'anno. Inoltre se si prenota online è possibile ottenere nel prezzo, il cavo di ricarica da 22 kW.