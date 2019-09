10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Peugeot 208, stile premium, ma accessibilità assicurata

Per la nuova 208 elettrica, la Casa francese ipotizza una formula di acquisto “finanziato” di 48 mesi con 60 mila km di percorrenza che prevede un cifra di anticipo di 5.900 euro variabile anche in funzione di un usato e 48 rate mensili che per l'elettrica sarà di 349 euro più 50 euro per l'energia elettrica. Siglato un accordo con Enel X che fornirà soluzioni personalizzate di ricarica. Tre i pacchetti previsti: Street per chi risiede nelle grandi città e non ha un box. Home per chi ha un box e prevede percorrenze limitate. Full Recharge, infine, per chi ha un box, ma percorrerà molti chilometri.