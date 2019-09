10 elettriche sotto i 40 mila euro da comprare subito / Renault Zoe, più qualità, più autonomia e più hitech

Per la seconda generazione a cambiare è soprattutto l'interno, dove i materiali sono più curati e i tessuti gradevoli al tatto. Aumenta la dotazione tecnologica, perché l'utilitaria francese ha uno schermo di 10” per la strumentazione e un monitor più ampio nella consolle. Rimossa, inoltre, la leva del freno di stazionamento, al suo posto c'è un tasto e ridisegnato il mobiletto centrale e una mensola portaoggetti con 2 porte usb e la piastra per ricaricare senza fili gli smartphone. Batterie con capacità di immagazzinare fino a 52 kWh di energia. Prezzi compresi fra 24 e 30 mila euro.