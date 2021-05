10 film per omaggiare tutte le mamme

Madre e figlio

Passando al grande cinema d'autore, non si può scordare il capolavoro del russo Aleksandr Sokurov del 1997. Un film dalla narrazione minimalista ed essenziale, con al centro un ragazzo che accudisce la madre ormai giunta alla fine della sua vita. Il legame profondo che lega le loro esistenze è toccante e commovente, così come emoziona l'incredibile messinscena pittorica: si sentono echi di Caspar David Friedrich in questo lavoro in cui ogni fotogramma è composto alla perfezione.

Tutto su mia madre

Pedro Almodóvar è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo nel dipingere le figure materne: l'ha fatto in tante pellicole importanti (da «Carne tremula» a «Volver», fino a «Dolor y gloria»), ma una menzione speciale va a questo suo lavoro del 1999, capace di crescere visione dopo visione. Un film che mette in campo tutta la poetica dell'autore spagnolo, attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di colpi di scena, accompagnata da uno stile sempre coerente e riconoscibile.

Changeling

Clint Eastwood si ispira a un raccapricciante fatto di cronaca per raccontare la storia di una madre il cui figlio scompare nel nulla. Siamo nella Los Angeles del 1928: alcuni mesi dopo, per risolvere velocemente il caso, la polizia riconsegna alla madre un altro bambino e, di fronte alle proteste della donna, la fa rinchiudere in manicomio. Un dramma toccante, confezionato magnificamente e con un'ottima prova di Angelina Jolie nei panni della protagonista.

Madre

Prima di diventare uno dei nomi più noti del panorama cinematografico mondiale con «Parasite», il sudcoreano Bong Joon-ho aveva già firmato diversi lavori importanti. Tra questi c'è sicuramente «Madre», un dramma giudiziario con protagonista una donna disposta a tutto pur di difendere il figlio accusato di omicidio. Incorniciato da due sequenze indimenticabili, è uno dei film più significativi del cinema coreano contemporaneo, incentrato sul tema della giustizia e dei legami affettivi.

Mommy

In una classifica come questa non può mancare il bellissimo film di Xavier Dolan, che racconta del tormentato rapporto tra una madre single e il figlio adolescente, un ragazzo turbolento e vittima di un grave deficit di iperattività e perdita dell'attenzione. Dolan sottolinea questo rapporto mostrando un mondo claustrofobico (anche grazie alle scelte del formato) e simbolico, ricco di chiavi interpretative. Notevole la colonna sonora, capace di rappresentare al meglio lo stato emotivo dei personaggi.