10 giocattoli da regalare a Natale

Sostenibili, fisici, attenti ai bisogni di tutti, anche dei bambini con esigenze speciali. Sono i giocattoli del 2020 secondo sono i trend indicati dagli esperti della fiera che si definisce “la più grande del mondo” con 2.800 aziende partecipanti e 65mila visitatori: la Spielwarenmesse di Norimberga, che si terrà dal 29 gennaio al 2 febbraio prossimi. Le tendenze sono l'evoluzione delle caratteristiche più cercate in un giocattolo dai millennial diventati genitori in questi anni e che hanno determinato una certa retromania e la sopravvivenza dei giochi analogici. Legno, costruzioni, insieme agli eterni Lego, chiodini, carte: ecco i migliori giochi analogici per Natale, che sono anche in linea con i trend del futuro. E che piacciono soprattutto ai genitori.