10) Land Rover Range Rover Evoque

A chiudere la classifica troviamo la Range Rover Evoque, arrivata a quota 663 immatricolazioni. La seconda generazione di Evoque presenta un ingombro ridotto a soli 4,37 m di lunghezza, è il primo modello Range Rover realizzato sulla nuova architettura Premium Transverse Architecture e introduce una serie di innovazioni come ClearSight Ground View e ClearSight Rear View. Il primo grazie alle telecamere posizionate sulla griglia anteriore e sugli specchietti retrovisori proiettano sul touchscreen centrale cosa c’è davanti e sotto la parte anteriore del veicolo con una vista virtuale a 180°. ClearSight Rear View è una tecnologia che rappresenta una novità assoluta nel segmento: lo specchietto retrovisore intelligente si trasforma in uno schermo ad alta definizione con la semplice pressione di un pulsante, visualizzando le immagini della telecamera posizionata sopra il lunotto posteriore; in questo modo la visuale del guidatore rimane libera da passeggeri o oggetti di grandi dimensioni alloggiati nella parte posteriore, fornendo allo stesso tempo un campo visivo più ampio di 50°. Questa tecnologia offre anche una visibilità più chiara in condizioni di scarsa illuminazione. La nuova Evoque è disponibile con un line-up di motori Diesel e benzina a quattro cilindri e per la prima volta è elettrificata con un sistema ibrido a 48 Volt. Fra un anno sarà inoltre disponibile un motore ibrido plug-in a tre cilindri.

