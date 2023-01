10 modi per risparmiare carburante

L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio imporrà a migliaia di automobilisti italiani una maggiore attenzione ai consumi. Di seguito 10 rapidi consigli per spendere il meno possibile dal distributore. Il primo consiglio è quello di guidare in maniera fluida e seguendo le indicazioni della vettura se presenti funzioni Eco. La seconda è quella di cercare il distributore meno costoso in zona, ad esempio utilizzando applicazioni come prezzibenzina.it. Il terzo consiglio è di fare rifornimento attraverso la funzione self service, risparmiando cosi quasi un 5% ad ogni sosta dal distributore. Il sesto consiglio è di evitare i rifornimenti in autostrada e partire per i lunghi viaggi con il serbatoio già pieno. Il settimo consiglio è quello di usare le applicazioni di navigazione, come Google Maps, per individuare i percorsi più efficienti e meno trafficati. L'ottavo consiglio è di viaggiare il più possibile con finestrini chiusi, migliorando così l'efficienza aerodinamica della vettura. Il nono consiglio è quello di utilizzare il cruise control dove possibile, ad esempio in autostrada o su strade a scorrimento veloce. Il decimo consiglio è quello di utilizzare una corretta manutenzione, a partire dalla pressione degli pneumatici fino ad effettuare tagliandi regolari.



