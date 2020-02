10 ottime ragioni per regalarci Venezia È tornato tutto a posto: il momento ideale per un tour gourmet tra musei, gallerie e botteghe artigiane di Sara Magro

Carnevale di Venezia, sabato la sfilata delle Marie

4' di lettura

A Venezia tutto bene grazie. Non è un modo di dire, davvero la città è tornata più o meno Serenissima dopo l’acqua alta record del 12 novembre a 187 centimetri. E anche se si è trattato di una marea eccezionale, a Venezia è un fenomeno ricorrente e passeggero – dura solo tre ore - e lo sanno gestire. Questa, è vero, è stata la peggiore dal 1966, ma la città l’ha affrontata grazie alla generosità di forze in campo – imprenditori grandi e piccoli, cittadini e volontari– tornando rapidamente alla normalità.

Il Teatro La Fenice ha regolarmente inaugurato la stagione lirica il 24 novembre, pochi giorni dopo; fondazioni e musei hanno subito riaperto al pubblico, e gli hotel non hanno mai chiuso. A rimetterla in difficoltà è invece arrivata un’ondata allarmistica con immagini di gondole sui ponti e tavolini fluttuanti in piazza San Marco che hanno spaventato i turisti, fino a dimezzarli rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati dell’associazione albergatori Ava, fanno paura, con cinque stelle che dichiarano di aver venduto anche meno del 50% delle camere e ricevuto cancellazioni anche per maggio, quando l’acqua alta non c’è mai stata.

A Venezia parte a Carnevale nuovo sistema contaturisti

Il miracolo del Carnevale

E se qualcuno ha dovuto annullare importanti eventi sociali per mancanza di pubblico, c’è chi invece non ci rinuncia, come Antonia Sautter che darà, come da 27 anni a questa parte, il suo spettacolare Ballo del Doge, intitolato Carnival Rapshody – Provocation Redemption Miracle, dove il miracolo si riferisce proprio alla ripresa straordinaria di Venezia. Infatti, il Carnevale con i suoi 150 eventi ma soprattutto i prossimi mesi, prima dell’estate, sono l’occasione per tornare a Venezia, con il piacere di visitarla e allo stesso tempo sostenerla: prenotare una camera (se ne trovano ancora anche a 50 euro in ottimi tre stelle), acquistare un piccolo souvenir nella bottega di un artigiano, visitare i musei e le gallerie d’arte, tutto contribuirà a incoraggiare un patrimonio raro e unico che, per l’Unesco - ma verosimilmente per tutti - appartiene all’Umanità intera.

Camera con vista dell'hotel The St. Regis Venice

Il Ballo del Doge

Tra scenografie e decorazioni di fantasia, più di 150 artisti si esibiscono in musiche, balli e intrattenimenti fino all’alba, dando vita a uno dei gala in maschera più favolosi del Carnevale veneziano. La 27a edizione, quest’anno il 22 febbraio, è nella nuova sede alla Scuola Grande della Misericordia. I costumi si affittano alla sartoria di Antonia Sautter, ideatrice e regista del ballo.