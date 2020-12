10 stelle per la danza Questi i protagonisti dell’anno più duro per la danza di Silvia Poletti

Natalia Makarova

Nell'annus horribilis dello spettacolo dal vivo e con un 2021 incerto sul quale i tragici effetti collaterali della pandemia gettano già ombre nefaste (tanto da far cancellare per il primo semestre le stagioni di colossi come l'American Ballet Theatre) sembra paradossale individuare dieci significative personalità della danza – arte come nessuna mai devota al movimento, allo spazio e al contatto fisico. Eppure la danza -con la sua storia, i suoi protagonisti, le sue figure leggendarie- ha continuato a ‘muoversi' e anche in questo 2020 ha messo in evidenza personalità e fatti davvero importanti. Ne abbiamo scelti dieci, che riportiamo in ordine assolutamente casuale.





Jacopo Tissi

Essere scelto per la diretta mondovisione dell'iconico Lago dei Cigni del Balletto del Bolshoi di Mosca lo scorso febbraio la dice lunga su quanto il venticinquenne danzatore di Landriano sia ormai considerato a tutti gli effetti una punta di diamante della prestigiosa compagnia russa. E di conseguenza uno dei nomi nuovi del balletto mondiale per gli anni a venire. Con la sua conclamata bravura e irresistibile ascesa Tissi viene qui idealmente a rappresentare i molti talenti italiani che, ora più che mai, abbelliscono i vertici di grandi compagnie di danza in tutto il mondo e dei quali però ahimè poco si sa in Italia.

Debbie Allen

Chi non la ricorda nei panni di Lydia Grant, la severa insegnate di danza della NYC High School of Performing Arts del film (e serie televisiva) Fame-Saranno famosi? Vincitrice di Emmy e Tony Awards per le sue interpretazioni a Broadway, onorata da una stella nella Walk of Fame, maestra delle nuove generazioni dello showbiz americano, Allen quest'anno si è messa in evidenza per l'appassionato sostegno al movimento Black Live Matter, partecipando alle manifestazioni seguite all'assassinio di George Floyd e sensibilizzando incessantemente, anche via social, alla causa della discriminazione verso gli afroamericani. Una testimonianza potente subito rilanciata da danzatori e coreografi che, ispirati dal suo slancio, hanno trasformato la danza in un interessante esempio di attivismo civile.

David Toole

Per molti in Italia la scoperta di David Toole fu in un lontano festival Romaeuropa, dove la compagnia di physical theatre DV8 presentava il potente The cost of living di Lloyd Newson. David- privo delle gambe- danzava la durezza della vita e i minimi sprazzi di felicità oscillando e volteggiando sulle braccia, agili e scattanti. E abbagliante nella sua intensità poetica dimostrava così che la danza “si può fare” sempre, perché è ben altro dal semplice atletismo. Non a caso con CanDoCo, la prima e più importante compagnia di danzatori abili e disabili, David è stato un pioniere del genere, oggi diventato una importante corrente artistica mondiale, riuscendo a elevarlo a forma d'arte tour court, al di là dei vincoli del politicamente corretto e dell'obbligo morale all'inclusività. Ed è proprio questa l'eredità più importante che ci ha lasciato, spengendosi a soli 56 anni lo scorso ottobre.