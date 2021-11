100 regali smart: in edicola giovedi 2 dicembre la guida del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cento regali smart da fare ad amici, parenti. E, perché no, anche a se stessi. Una selezione di prodotti, idee ed esperienze per assecondare la voglia di tornare ad acquistare che gli italiani stanno manifestando in occasione del Natale 2021.

La guida «100 Regali Smart», in edicola con il Sole 24 Ore di giovedi 2 dicembre a 0,50 centesimi oltre il prezzo del quotidiano, offre spunti e idee per lo shopping natalizio. Adatto a tutte le tasche e tutte le età. E senza stress, vista la selezione di dieci oggetti per dieci categorie: orologi, gioielli, borse, profumi, libri, oggetti di design, prodotti hi-tech, corsi, specialità gourmet e vini.