1000 Miglia 2020: ecco le informazioni sulla 38esima edizione La gara più bella del mondo è in programma dal 13 al 16 maggio. Per la 38edima edizione, la 1000 Miglia percorrerà l'Italia da nord e sud passando anche per Milano. Sono 400 le auto ammesse.

2' di lettura

L'edizione 2020 della 1000 Miglia prenderà il via da Brescia mercoledì 13 maggio per farvi ritorno sabato 16, dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma, passando per Milano. La novità della 38a edizione rievocativa della celebre corsa disputata dal 1927 al 1957 è che le auto in gara saranno 400, trenta in meno dello scorso anno per garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara, scelti tra le iscrizioni provenienti da 33 Paesi dei 5 continenti. Il Paese più rappresentato continua ad essere l'Italia con il 30% di partecipanti ammessi. La Casa più rappresentata tra le vetture selezionate fra tutte quelle iscritte è Alfa Romeo con 68 auto, seguita da Fiat (63), Lancia (49), Jaguar (45), Porsche (38), Mercedes-Benz e Austin Healey (27), Aston Martin (26), Ferrari e Bugatti con 20. Tra quelle accettate le vetture che hanno partecipato ad almeno una delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia disputatasi dal 1927 al 1957 sono 85 e gli equipaggi in lista d'attesa, pronti a sostituire eventuali defezioni, sono circa 200. Anche in questo caso la marca più rappresentata è Alfa Romeo con 53 automobili. Con questa edizione la 1000 Miglia celebra il ritorno a Brescia della Vittoria Alata: il logo dell'edizione 2020 è infatti un omaggio alla statua di epoca romana che verrà riconsegnata ai Musei Civici della città dopo un restauro di oltre due anni.



Una gara, la Mille Miglia, che Enzo Ferrari definì la 1000 Miglia “Un museo viaggiante unico al mondo” e fin dalla prima edizione la corsa si è connotata come eccellenza italiana in grado di coniugare tradizione, innovazione, creatività e bellezze paesaggistiche. Anche per queste ragioni l'Automobile Club di Brescia e 1000 Miglia, in collaborazione con il Comune di Brescia, hanno avviato un processo di candidatura per iscrivere la Freccia Rossa alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco.