1007 classi italiane partecipano al progetto“E-Project: ecological literacy” promosso da Osservatorio Permanente Giovani–Editori ed Enel

“E-Project: ecological literacy” è il progetto promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori guidato da Andrea Ceccherini e da Enel che si sono uniti in un percorso per allenare le giovani generazioni a passare dalla protesta alla proposta nella delicata sfida tesa a proteggere il nostro pianeta dal collasso ecologico e dal fenomeno del climate change.

È questo il senso del progetto triennale lanciato nel gennaio 2023 e oggi giunto alla seconda edizione. Un’iniziativa che coinvolge le classi delle scuole superiori italiane, 1007 in questo anno scolastico (2023/2024) il doppio del primo anno quando erano 516, in un percorso a tappe che comprende webinar di approfondimento, presentazioni, dibattiti in aula e culminerà con la pubblicazione online delle tesine preparate da migliaia di team di studenti, alle prese con la questione più scottante della nostra epoca e senz’altro per loro: il futuro prossimo della Terra.

Il tema sono le strategie generali, ma soprattutto che cosa possiamo fare personalmente e collettivamente per contrastare il collasso ecologico del pianeta, con particolare attenzione al cambiamento climatico. L’obiettivo è sensibilizzare, appunto, gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado italiane, renderli protagonisti e metterli in grado di formulare proposte su questioni così centrali per loro, e per tutta l’umanità.

Al centro di “E-Project: ecological literacy” ci sono le tesine. Ovvero gli elaborati di gruppo preparati e discussi in ogni classe, prima di essere inviati all’Osservatorio per la selezione e la pubblicazione. Le 100 tesine più riuscite dell’anno scolastico 2023/2024 saranno menzionate sul sito di Enel. Le migliori cinque tesine messe a punto dai gruppi di autori dei lavori, scelte da un’apposita giuria di esperti, saranno premiate durante la cerimonia nazionale di premiazione dei concorsi promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani - Editori che si terrà nel dicembre 2024.

