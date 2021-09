11 settembre, Mattarella: «Proteggere con vigore libertà e convivenza»

2' di lettura

«Quella tragedia ci ha uniti nel segno del dolore. La memoria della barbara aggressione di vent’anni or sono ci spinge con sempre maggiore vigore a proteggere quella cornice comune di valori che risponde ai principi di libertà e pacifica convivenza tra popoli». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ventesimo anniversario degli attentati negli Usa dell’11 settembre 2001.

Mattarella: preservare libertà, democrazia e pace



«La drammatica vicenda afgana che è seguita» agli attentati dell’11 settembre, aggiunge il capo dello Stato, «sino al recente gravissimo attentato presso l’aeroporto di Kabul, ultimo di una sequela di brutali attacchi terroristici susseguitisi negli anni in tanti Paesi, conferma quanto sia impervia la strada della affermazione dei diritti dell’uomo. Libertà, democrazia, pace e sicurezza sono valori indivisibili che non possono mai essere considerati acquisiti, bensì devono essere preservati e alimentati dalla comunità internazionale».

«L’Italia - sottolinea ancora il presidente della Repubblica - è solidale con gli Stati Uniti e gli altri alleati per fronteggiare ogni minaccia terroristica, spegnere i focolai di guerra che le fortificano e per rafforzare un ordine mondiale incentrato sul diritto, sulla giustizia sociale ed economica, attraverso la cooperazione, il dialogo multilaterale, nella profonda convinzione che tale impegno consentirà di affrontare le nuove decisive sfide che si profilano sullo scenario globale per lasciare un futuro migliore alle nuove generazioni».



Von der Leyen, Ue a fianco degli Usa a difesa libertà

Su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scritto che «l’11 settembre ricordiamo coloro che hanno perso la vita e onoriamo coloro che hanno rischiato tutto per aiutarli. Anche nei momenti più bui e difficili, il meglio della natura umana può trasparire - aggiunge -. L’Ue è al fianco degli Usa nella difesa della libertà e della compassione contro l’odio».

Di Maio, la lotta al terrorismo non è finita



L’11 settembre, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Roma alla commemorazione degli attentati dell’11 settembre, «ha cambiato ogni giorno degli ultimi venti anni in maniera radicale nelle nostre società, nelle nostre civiltà e nel nostro modo di gestire gli affari esteri come governi alleati. Questa è un’occasione per rinnovare l’impegno della nostra alleanza con gli Stati Uniti, nella Nato, dell’Alleanza euroatlantica» anche di fronte «a pericoli che non possiamo affrontare da soli. La lotta al terrorismo non è finita».