15-16 novembre 2022: Primo incontro con Joe Biden

Il 15 e 16 novembre Giorgia Melloni si reca a Bali in Indonesia per il G20. È il primo grande palcoscenico internazionale per la neo premier. Durante il vertice ha incontri bilaterali con, tra gli altri, il presidente statunitense Joe Biden, il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi

