1,5 miliardi di finanziamento complessivo

(ANSA)

Con questo finanziamento Alitalia ha già ricevuto dallo Stato circa 1,5 miliardi da quando è stata commissariata, il 2 maggio 2017. Il governo Gentiloni aveva concesso 900 milioni come «prestito». Inoltre Alitalia non ha restituito i 145 milioni previsti per gli interessi maturati fino al 31 maggio 2019.