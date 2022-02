Biden: «Pronti a negoziare accordi con la Russia». Mosca per ora non attacca, ma la crisi non è finita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul crinale tra pace e guerra, tra diplomazia e sanzioni, Joe Biden si è rivolto direttamente ai cittadini russi: «Non siete il nostro nemico, noi non siamo una minaccia per la Russia, e non penso che vogliate una guerra sanguinosa e distruttiva contro l’Ucraina». Intervenuto dalla Casa Bianca al termine di una giornata che avrebbe potuto essere vigilia di un attacco e che invece ha portato l’annuncio, da Mosca, dei primi ritiri di unità militari dai confini con l’Ucraina, il presidente americano ha chiarito che un attacco russo è ancora possibile, e ha ricordato ancora una volta che se una guerra imporrebbe all’Ucraina un costo umano altissimo, gli Stati Uniti restano determinati a far pagare alla Russia un prezzo strategico altissimo.

Ma nello stesso tempo, Biden ha ribadito la volontà di accogliere il passo indietro russo, se sarà verificato, con «una diplomazia non stop», continuando a lavorare sui fronti aperti, sulle idee concrete poste sul tavolo, arrivando a definire nuovi accordi scritti sul controllo degli armamenti, la trasparenza e la stabilità strategica, a considerare varie opzioni per rispondere ai timori della Russia sulla propria sicurezza. Il dialogo, ha detto Biden, resta la strada maestra per risolvere i contrasti senza ricorrere alle armi.

La giornata di martedì era iniziata con novità distensive da Mosca. «Il 15 febbraio 2022 passerà alla storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra occidentale - ironizza Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo -. Umiliata e distrutta senza sparare neanche un colpo». Sull’allarme ripetuto dagli americani, convinti dall’intelligence che l’attacco russo all’Ucraina sarebbe scattato il 16, ha scherzato anche il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, che si è chiesto se per caso è stata resa nota anche l’ora esatta di inizio della guerra. Il sollievo, però, potrebbe essere di breve durata: nessuna delle ragioni all’origine della crisi è stata affrontata o risolta.

Al momento c’è solo una decisione della Russia di dare tempo alla diplomazia: la sfida sul diritto dell’Ucraina a decidere la propria strada, o sulla divisione dell’Europa in aree di influenza, è stata allontanata un poco più lontano lungo la strada, con Vladimir Putin e il suo ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, a ricordare in continuazione ai numerosi ospiti occidentali - martedì è stata la volta del cancelliere tedesco Olaf Scholz - che il tempo a disposizione non è infinito. E che le risposte date finora da Nato e Stati Uniti non soddisfano Mosca.

Se possibile, i prossimi confronti e negoziati si svolgeranno in un’atmosfera ancora più carica di tensione. In primo luogo sarà da verificare l’entità del “passo indietro” annunciato martedì dal generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, secondo cui a conclusione delle esercitazioni delle truppe schierate nei distretti militari meridionale e occidentale è iniziato il rientro nelle rispettive guarnigioni permanenti. Lo stesso vale per le forze impegnate nelle manovre in corso in Bielorussia, che si concluderanno il 20 febbraio. Il generale Konashenkov - alle sue spalle immagini di carri armati caricati su convogli ferroviari - ha invitato gli attachés militari presso le ambasciate straniere in Bielorussia a partecipare come osservatori alle ultime fasi delle manovre.