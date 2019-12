16 pesci di Enzo Mari per Danese

È un puzzle di legno, gemello forse meno conosciuto del celebre 16 animali progettato dal designer italiano nel 1957. In legno massello di rovere: un classico, più per i genitori che per i bambini. Anche perché con la tiratura limitata a 200 pezzi l'anno e la scatola serigrafata costa 345 euro