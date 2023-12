17 dicembre 1973, terrore a Fiumicino. Cosa successe quel giorno

L’azione criminale, che provocò peraltro il ferimento di altre 17 persone, terminò nella tarda serata del giorno dopo all’aeroporto di Kuwait City, dove furono liberati gli ostaggi ed arrestati i terroristi.

L’arresto e la successiva liberazione

Dopo estenuanti trattative, nel 1974 il presidente egiziano Anwar Sadat accettò che i terroristi venissero portati al Cairo e processati. Rimasero in carcere fino al 24 novembre 1974, quando in seguito alle trattative iniziate durante il dirottamento di un aereo britannico in Tunisia, effettuato proprio per chiederne la liberazione, i cinque uomini del commando furono rilasciati in Tunisia con la complicità di molti governi arabi, europei e degli Stati Uniti. Da quel momento non si ebbero più notizie certe sulla loro sorte e scomparvero, probabilmente ospitati da qualche Paese arabo, rimanendo impuniti.

Un momento dell' attentato del 17 dicembre 1973.

L’eroismo di Antonio Zara

Le sei vittime italiane furono la famiglia De Angelis, con Giuliano, Emma e la figlia Monica, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti e il finanziere Antonio Zara, ucciso mentre cercava di opporre resistenza ai fedayn e per questo insignito della medaglia d’oro al valor militare. A lui la Guardia di Finanza ha dedicato, a Fiumicino, una solenne cerimonia. «In quella drammatica giornata - ricorda il Comando Provinciale della Guardia di Finanza- si verificò il primo attentato terroristico in un aeroporto italiano”: un commando armato del gruppo Settembre Nero, dopo aver lanciato due bombe all’interno di un aereo della Pan Am fermo su una piazzola di manovra dello scalo aeroportuale uccidendo 28 passeggeri, ne prese in ostaggio altri e si impossessò di un jumbo della compagnia Lufthansa pronto al decollo. Il finanziere Antonio Zara, poco più che ventenne, in servizio di vigilanza doganale, tentò di opporsi alla fuga dei terroristi, ma uno di loro lo freddò con una raffica di mitra che lo raggiunse alla schiena.

Mattarella: il terrorismo uccide i valori dell’umanità

«Il terrorismo offende i valori dell’umanità - ha detto il presidente Mattarella - a partire dal diritto alla vita, lede l’incolumità individuale e collettiva, viola i diritti umani, minaccia pace e sicurezza universale. Occorre saper dare risposte costruttive alle sofferenze di chi ritiene di non avere vie di uscita dalla propria condizione, attuando le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni che agiscono con l’obiettivo di soggiogare le popolazioni con il terrore, di esercitare forme di costrizione sui pubblici poteri, di destabilizzare le strutture cardine degli Stati».

